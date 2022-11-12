«Какая шикарная осень»: Подольская в остромодных сапогах-трубах и жакете цвета карамели отметилась на прогулке

Наталья Подольская является выпускницей «Фабрики звезд». Она уже много лет выступает на сцене. Певица счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Порой супруги даже выступают на одной сцене. Также он поддерживает избранницу во всех начинаниях. Артист стал ее первым гостем в новой передаче «Ваша Наташа».
Примечательно, что Наталья в этом году отметила свое 40-летие. Она старается держать себя в форме. Недавно певица была в Минске. Она пополнила гардероб модным платьем. А накануне артистка прогулялась по Воробьевым горам.
В соцсети Подольская поделилась новыми фото. Она покрасовалась на набережной в лосинах и жилетке. Лук дополняли сапоги-трубы, которые в тренде в этом сезоне, а также жакет карамельного цвета с шелковым платком. Певица сделала акцент на стройных ногах. Она отказалась от яркого макияжа.
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Наталья Подольская. Фото: Global Look Press
«Люблю мою Москву. Какая шикарная осень в этом году. В промежутках между льдом, съемками и студией я успеваю ее замечать», – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Преснякова. Многие осыпали ее комплиментами. «Красавица, стильная, приятно смотреть», «Прелесть просто», «Сапожки зачетные», «Ну до чего хороша», — стали писать пользователи Сети.