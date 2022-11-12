«Какая шикарная осень»: Подольская в остромодных сапогах-трубах и жакете цвета карамели отметилась на прогулке

В соцсети Подольская поделилась новыми фото. Она покрасовалась на набережной в лосинах и жилетке. Лук дополняли сапоги-трубы, которые в тренде в этом сезоне, а также жакет карамельного цвета с шелковым платком. Певица сделала акцент на стройных ногах. Она отказалась от яркого макияжа.

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