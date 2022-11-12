«Записывать всех во враги народа несправедливо»: Пригожин заступился за Меладзе

Недавно Валерий Меладзе вернулся в Россию. Певец не стал сидеть без дела и выступил на дне рождения блогерши Лерчек.
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Многие пользователи Сети раскритиковали музыканта, который на некоторое время покидал страну. Сам Меладзе предпочел не комментировать ситуацию, а вот Иосиф Пригожин не стал отмалчиваться.
Продюсер заступился за артиста и попросил общественность не вешать на него клеймо предателя.
«Оставьте в покое людей, которые приезжают домой, хотят жить и работать. Валера — гражданин России. Оттого что у него живет брат в Киеве, у него какой выбор? Нельзя делать из артистов заложников. Записывать всех во враги народа несправедливо», — заявил Пригожин 5-tv.ru
Напомним, за последние месяцы из России уехали несколько знаменитых музыкантов. Самым громким стал побег Аллы Пугачевой. Певица с мужем и детьми перебралась в Израиль.