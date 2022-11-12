«Записывать всех во враги народа несправедливо»: Пригожин заступился за Меладзе

Недавно Валерий Меладзе вернулся в Россию. Певец не стал сидеть без дела и выступил на дне рождения блогерши Лерчек.

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Многие пользователи Сети раскритиковали музыканта, который на некоторое время покидал страну. Сам Меладзе предпочел не комментировать ситуацию, а вот Иосиф Пригожин не стал отмалчиваться.

Продюсер заступился за артиста и попросил общественность не вешать на него клеймо предателя.