«Мне нужен сильный мужчина»: Долина прокомментировала слухи о романе с другом Джигарханяна

После развода с Ильей Спицыным Лариса Долина стала тщательно скрывать личную жизнь. Однако многие поклонники уверены, что 67-летняя певица не одинока.

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В последнее время звезду стали часто видеть в компании друга Армена Джигарханяна Юрия Растегина. Бизнесмен, который помогает артистке строить школу, не раз сопровождал ее во время выходов в свет.

Сама Долина заверила, что у них с женатым Растегиным исключительно деловые отношения.