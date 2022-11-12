«Мне нужен сильный мужчина»: Долина прокомментировала слухи о романе с другом Джигарханяна

После развода с Ильей Спицыным Лариса Долина стала тщательно скрывать личную жизнь. Однако многие поклонники уверены, что 67-летняя певица не одинока.
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В последнее время звезду стали часто видеть в компании друга Армена Джигарханяна Юрия Растегина. Бизнесмен, который помогает артистке строить школу, не раз сопровождал ее во время выходов в свет.
Сама Долина заверила, что у них с женатым Растегиным исключительно деловые отношения.
«Какой роман? Чушь собачья! Просто такая чушь, что вообще», — заявила Лариса Александровна.
Певица не стала держать интригу и призналась, что сейчас ее сердце свободно.
«Мне нужен сильный мужчина, чтобы он был сильнее меня. Но таких, к сожалению, очень мало. Поэтому у меня пока никого нет», — процитировал Долину womansstyle.ru.