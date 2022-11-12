«Я отпускаю сына не к ней, а к папе»: Феофилактова высказалась о ревности к девушке Гусева

После расставания с Викторией Романец Антон Гусев не засиделся в холостяках и закрутил роман со стилистом по волосам Яной Герштейн. Знаменитости встречаются уже несколько месяцев.

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Бывшая жена Антона Евгения Феофилактова недолюбливала Викторию, считая, что она плохо относится к ее сыну Даниэлю, а вот к Яне модель более благосклонна. Экс-звезда «Дома-2» призналась, что без опасения отпускает наследника к отцу. Правда, происходит это довольно редко.