«Я отпускаю сына не к ней, а к папе»: Феофилактова высказалась о ревности к девушке Гусева

После расставания с Викторией Романец Антон Гусев не засиделся в холостяках и закрутил роман со стилистом по волосам Яной Герштейн. Знаменитости встречаются уже несколько месяцев.
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Бывшая жена Антона Евгения Феофилактова недолюбливала Викторию, считая, что она плохо относится к ее сыну Даниэлю, а вот к Яне модель более благосклонна. Экс-звезда «Дома-2» призналась, что без опасения отпускает наследника к отцу. Правда, происходит это довольно редко.
«Я отпускаю сына не к новой девушке отца, а к папе. И это бывает нечасто. Она мне кажется дружелюбной и адекватной. Тем более, она тоже мама. Конечно, своего ребенка я не ревную. Наши с ним связь и любовь слишком велики», — поделилась Феофилактова в соцсети.
Напомним, Романец тоже не стала переживать из-за развода и быстро окунулась в новую жизнь. Модель улетела в Европу, где закрутила роман с молодым человеком по имени Дарио.