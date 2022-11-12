«Принято старить себя»: Ксения Бородина предупредила мечтающих скорее выйти замуж

Телеведущая Ксения Бородина подняла со своими подписчиками тему стереотипов вокруг женщин. Знаменитость возмутилась тем, что в России к 25 годам девушке нужно быть при муже и с детьми.

Бородина отметила, что дочкам советует не торопиться взрослеть.

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