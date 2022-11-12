«Принято старить себя»: Ксения Бородина предупредила мечтающих скорее выйти замуж

Телеведущая Ксения Бородина подняла со своими подписчиками тему стереотипов вокруг женщин. Знаменитость возмутилась тем, что в России к 25 годам девушке нужно быть при муже и с детьми.
Бородина отметила, что дочкам советует не торопиться взрослеть.
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«У нас в России принято старить себя. Девочки порой в 15 лет выглядят на 25. А в 25 на 35, в 35 на 45. И детям своим все время говорю, не стремитесь быть старше, наслаждайтесь своим возрастом, он прекрасен», – заявила Ксения в личном микроблоге.
«В России, если к 25 не вышла замуж и не родила, начинают вопросы задавать и списывать! И девочки бегут замуж, чтобы все вокруг не осуждали. Даже не поняв порой, кто рядом!», – добавила Бородина.
Напомним, ранее Настасья Самбурская пожалела о розыгрыше Ксении Бородиной. Актриса призналась, что не хотела задеть чувства телеведущей, когда имитировала роман с бывшим мужем Ксении.