Алина Загитова предстала в платье с самым модным аксессуаром сезона

Олимпийская чемпионка Алина Загитова предстала в пятом выпуске «Ледникового периода» в черном обтягивающем платье, украшенном серебряной бахромой. Именно этот аксессуар стал самым трендовым в нынешнем сезоне, по мнению стилистов.

Поклонники заметили, что если в прошлом году спортсменка появлялась в нежных девичьих нарядах, то в этом — превратилась в настоящую леди.