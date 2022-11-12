Алина Загитова предстала в платье с самым модным аксессуаром сезона

Олимпийская чемпионка Алина Загитова предстала в пятом выпуске «Ледникового периода» в черном обтягивающем платье, украшенном серебряной бахромой. Именно этот аксессуар стал самым трендовым в нынешнем сезоне, по мнению стилистов.
Поклонники заметили, что если в прошлом году спортсменка появлялась в нежных девичьих нарядах, то в этом — превратилась в настоящую леди.
Алина Загитова в «Ледниковом периоде»
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Вообще, Загитову критикуют за роль ведущей в популярном проекте. Зрители обвиняли девушку в косноязычии и требовали замены. Однако, закаленная спортом фигуристка, не расстраивается из-за критики.