В какую популярную актрису был тайно влюблен принц Чарльз

Королевский писатель Кристофер Андерсен заявил, что принц Чарльз в 60-е годы был тайно влюблен в культовую актрису Барбру Стрейзанд. Наследник престола даже публично называл артистку «потрясающе привлекательной и очень сексапильной».

«Фотография Барбры в рамке висела в его комнате в кампусе Кембриджского университета и на стене его спальни в Букингемском дворце», — цитирует Андерсона The Mirror.

После учебы Чарльз отправился в командировку в Лос-Анджелес. Там он встретился со Стрейзанд, однако пообщаться им удалось всего 15 минут. В апреле 1994 года принц и кинозвезда встретились вновь, тогда Барбра прилетала в Лондон.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Но до романа у знаменитостей так и не дошло. По слухам, именно Стрейзанд решила умерить пыл королевича, который слал ей подарки в Америку. Девушке нравился другой мужчина, и она это не скрывала.