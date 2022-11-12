«Проверь тщательнее телефон»: Айза-Лилуна Ай намекнула на измену Гуфа его новой жене

Айза не стала молчать и оставила комментарий в личном микроблоге.

«Я могу одним постом разрушить всю ту фейковую картинку твоей «идеальной семьи». Знаю, что ты схаваешь абсолютно любой подвиг Лешки, поэтому карму себе портить не буду! Оставь мое имя в покое! А о нем я говорить буду столько, сколько захочу. Иди лучше проверь тщательнее телефон мужа найдешь там пару левых страниц. Не благодари, сестрица», – ответила Айза на резкие заявления новой жены Гуфа.