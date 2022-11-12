«Проверь тщательнее телефон»: Айза-Лилуна Ай намекнула на измену Гуфа его новой жене

Блогер Айза-Лилуна Ай пообещала раскрыть тайну Гуфа, если его новая пассия будет нападать на нее.
Молодая возлюбленная Гуфа пристыдила Айзу и Наталью Подольскую за их недавнее интервью. Юлия Королева назвала заявление об уклонении Гуфа от алиментов ложью.
«Какое лекарство надо принять, чтобы развидеть этих самозванных интервьюеров, которые плодятся 24 на 7, приглашают к себе сами знаете кого, чтобы хотя бы одно видео обязательно набрало просмотров?! Вранье чистой воды. Стыд и позор!», – написала Королева в своих соцсетях.
Айза не стала молчать и оставила комментарий в личном микроблоге.
«Я могу одним постом разрушить всю ту фейковую картинку твоей «идеальной семьи». Знаю, что ты схаваешь абсолютно любой подвиг Лешки, поэтому карму себе портить не буду! Оставь мое имя в покое! А о нем я говорить буду столько, сколько захочу. Иди лучше проверь тщательнее телефон мужа найдешь там пару левых страниц. Не благодари, сестрица», – ответила Айза на резкие заявления новой жены Гуфа.
Напомним, ранее Наталья Подольская осудила Гуфа за экономию на сыне.