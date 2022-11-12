Из-за чего на самом деле разругались Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Британские журналисты не раз отмечали, что Кейт Миддлтон и Меган Маркл не поладили с самого начала. Началось все с того, что принц Уильям и его супруга отговаривали Гарри жениться на американской актрисе, ссылаясь на то, что ему надо лучше все обдумать. Информация дошла до Маркл, и, разумеется, ей это не понравилось.

Позже Меган подтвердила эту информацию в интервью у Опры. Сассекская уточнила, что Кейт довела ее до слез во время подготовки к своей свадьбе. Герцогини, по ее словам, спорили о платьях цветочниц, в числе которых оказалась принцесса Шарлотта.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Издание The Sun on Sunday отмечает, что после конфликта Кейт попыталась примериться с Меган, отправив ей цветы. Однако актриса выкинула их в мусорку.