Какие призраки обитают в Виндзорском замке —и кто из королевских особ их видел

Виндзорский замок, в котором живут британские монархи, построили в 1070 году. Королевичи не раз утверждали, что видят в этом месте тени своих предков.

Покойная королева Елизавета II и ее сестра принцесса Маргарет признавались, что чувствовали в своем доме присутствие Елизаветы I, Генриха VIII, Георга III и многих других титулованных особ. По данным журналистов The Sun, в замке было зарегистрировано более 25 наблюдений призраков.

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Например, принято считать, что дух Елизаветы I обитает в библиотеке. Ее можно услышать по скрипу полов.

А короля Георга III можно иногда встретить в комнате под библиотекой. Свидетели паранормальных явлений в этой части замка описывают, что видели фигуру, «с тоской смотрящую в окно».