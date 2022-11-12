Сбежавшая из России Алла Пугачева наняла охранников

Алла Пугачева месяц назад снова покинула Россию и обосновалась в Израиле. Вернется ли артистка в родную страну — вопрос времени. Соотечественники требуют, чтобы Примадонне закрыли въезд в Россию, но пока у звезды есть все шансы приехать обратно.

Недавно она появилась на концерте Zivert в Тель-Авиве. Судя по опубликованному видео, теперь певица перемещается в сопровождении нескольких охранников.

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Пугачева не дает никаких интервью и не комментирует в соцсетях свое бегство из России. Артистка лишь констатировала факт — она находится на Святой земле и молится о всех земляках.