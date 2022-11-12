Соловьев о Собчак: «Посмотрите на ее самодовольную морду!»

Владимир Соловьев в своем шоу на канале «Россия» прокомментировал новость о бегстве из страны Ксении Собчак. Журналист всегда недолюбливал светскую львицу за ее лицемерие и вранье.

«Вы считаете, что у той же Ксении Собчак есть малейшее сомнение в том, что она во всем права? Ну вы посмотрите на ее самодовольную морду», — заявил он в эфире «Соловьев Live».

Собчак действительно очень много врет. Полгода она отрицала наличие израильского гражданства, прикрываясь давлением на свободную журналистику.

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А потом кричала, что не имеет никакого отношения к Telegram-каналу «Тушите свет», который вымогал деньги у высокопоставленных лиц. В итоге в правоохранительных органах доказали, что Собчак является прямой владелицей канала.