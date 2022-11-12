«Иностранная публика жалуется»: сбежавший в Израиль Галкин* разучился шутить

Максим Галкин* едва ли не ежедневно хвастается перед поклонниками роликами с концертов, которые проводит в городах по всей Европе. Однако, по словам политика Романа Худякова, в последнее время юморист стал разочаровывать заграничную публику.

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Экс-депутат отметил, что муж Аллы Пугачевой неожиданно изменил главную тему шуток.

«Иностранная публика очень жалуется на новые концерты Галкина — ни одной антироссийской шутки. А они ведь пришли послушать, как он будет критиковать Россию. Что он и делал поначалу, но внезапно перестал.

Теперь он рассказывает о дружбе со старыми юмористами из "Аншлага", о том, что будни эмигранта не всегда радужны. У него шуток своих, говорят, совсем не хватает. Не смешно», — высказался Худяков в соцсети.