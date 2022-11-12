И снова неудача на личном фронте: Ида Галич рассталась со Стасом Круглицким

Ида Галич и Стас Круглицкий

Ида Галич и Стас Круглицкий. Фото: стоп-кадр YouTube-шоу «Кто умнее» 

Конец отношений подтвердил бывший возлюбленный телеведущей.

После развода с бизнесменом Аланом Басиевым Ида Галич обрела женское счастье рядом с блогером Стасом Круглицким. Однако и этим отношениям пришел конец.

Официальное заявление о расставании сделал сам Круглицкий. 

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Пока Ида намекнула на свое свободное сердце в личном микроблоге, Стас прямо сказал о разрыве отношений с бизнесвумен.

«Встречаемся ли мы? Нет», – передали слова Круглицкого starhit.ru.

Напомним, ранее певец Ваня Дмитриенко опроверг слухи об отношениях с Камилой Валиевой.

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