И снова неудача на личном фронте: Ида Галич рассталась со Стасом Круглицким

После развода с бизнесменом Аланом Басиевым Ида Галич обрела женское счастье рядом с блогером Стасом Круглицким. Однако и этим отношениям пришел конец.

Официальное заявление о расставании сделал сам Круглицкий.

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Пока Ида намекнула на свое свободное сердце в личном микроблоге, Стас прямо сказал о разрыве отношений с бизнесвумен.