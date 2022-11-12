«Перекроила все лицо»: дочь Успенской преобразилась и стала роковой красоткой

Несколько лет назад единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина упала с горного велосипеда, серьезно повредив лицо и выбив зубы. После случившегося девушка впала в депрессию и подсела на запрещенные препараты.

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Певица с трудом смогла реабилитировать наследницу. Сначала она отправила ее на курс терапии, а затем взялась за внешность.

Сейчас Татьяна роскошно выглядит. На обложке дебютного альбома поклонники едва узнали ее.