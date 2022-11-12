«Перекроила все лицо»: дочь Успенской преобразилась и стала роковой красоткой

Несколько лет назад единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина упала с горного велосипеда, серьезно повредив лицо и выбив зубы. После случившегося девушка впала в депрессию и подсела на запрещенные препараты.
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Певица с трудом смогла реабилитировать наследницу. Сначала она отправила ее на курс терапии, а затем взялась за внешность.
Сейчас Татьяна роскошно выглядит. На обложке дебютного альбома поклонники едва узнали ее.
Татьяна Плаксина. Фото: соцсети
«Другие губы, чужой подбородок»; «Какая красотка стала! Молодец, Люба, вытащила дочь»; «Перекроила все лицо! Но выглядит, конечно, роскошно»; «Очень изменилась . Даже не поняла сначала, кто это», — написали они.