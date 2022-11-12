«Перекроила все лицо»: дочь Успенской преобразилась и стала роковой красоткой

Татьяна Плаксина. Кадр из шоу «Пусть говорят»

Татьяна Плаксина. Кадр из шоу «Пусть говорят»

Татьяна Плаксина роскошно выглядит.

Несколько лет назад единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина упала с горного велосипеда, серьезно повредив лицо и выбив зубы. После случившегося девушка впала в депрессию и подсела на запрещенные препараты.

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Певица с трудом смогла реабилитировать наследницу. Сначала она отправила ее на курс терапии, а затем взялась за внешность. 

Сейчас Татьяна роскошно выглядит. На обложке дебютного альбома поклонники едва узнали ее. 

Татьяна Плаксина. Фото: соцсети

«Другие губы, чужой подбородок»; «Какая красотка стала! Молодец, Люба, вытащила дочь»; «Перекроила все лицо! Но выглядит, конечно, роскошно»; «Очень изменилась . Даже не поняла сначала, кто это», — написали они.

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