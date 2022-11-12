Вау, как хороша! Любовница Тимати оттопырила крепкий «орешек» в одних стрингах

Тимати увез свою новую избранницу Валентину Иванову в очередное путешествие. Пара не раскрыла место отдыха, но и не стала скрывать совместный отпуск.
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Возлюбленная рэпера сначала опубликовала общее фото, а затем засыпала поклонников своими пикантными снимками в купальниках. В одном из коротких роликов девушка позировала в синем бикини.
Валентина игриво покрутилась перед камерой, со всех сторон продемонстрировав соблазнительную фигуру с пышной грудью, тонкой талией, рельефным прессом и подкачанными ягодицами.
Напомним, скоро Тимати и Иванова отметят первую годовщину с начала отношений. Стоит отметит, что роман модели и рэпера развивался стремительно. За считанные месяцы он успел познакомить ее с семьей и друзьями, а также несколько раз отправить в роскошные путешествия.