Вау, как хороша! Любовница Тимати оттопырила крепкий «орешек» в одних стрингах

Тимати увез свою новую избранницу Валентину Иванову в очередное путешествие. Пара не раскрыла место отдыха, но и не стала скрывать совместный отпуск.

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Возлюбленная рэпера сначала опубликовала общее фото, а затем засыпала поклонников своими пикантными снимками в купальниках. В одном из коротких роликов девушка позировала в синем бикини.

Валентина игриво покрутилась перед камерой, со всех сторон продемонстрировав соблазнительную фигуру с пышной грудью, тонкой талией, рельефным прессом и подкачанными ягодицами.