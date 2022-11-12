«Я возмущена просто!»: Подольская осудила Гуфа, который не платит алименты

Бывшая возлюбленная артиста Айза объяснила поведение экс-мужа тем, что все деньги он тратит на младшего ребенка. Но для Подольской этот факт не стал оправданием.

«Я не феминистка, но я за справедливость. Я возмущена просто! Ну, все-таки он зарабатывающий человек. Как можно не давать денег на своего ребенка? Ты не должна просить!», – отметила артистка в своем YouTube-шоу «Ваша Наташа».

Напомним, ранее Айза показала своих подросших сыновей на Бали.