«Я возмущена просто!»: Подольская осудила Гуфа, который не платит алименты

Певица Наталья Подольская не упустила шанс отчитать Гуфа за безответственное поведение в отношении его старшего сына Сэма.
Подольская узнала от бывшей жены Гуфа об уклонении исполнителя от уплаты алиментов. Наталья считает, Гуф обязан помогать наследнику.
«Дорогой и уважаемый Алексей, вы должны ежемесячно выплачивать 30 процентов от вашей зарплаты!», – обратилась Подольская.
Бывшая возлюбленная артиста Айза объяснила поведение экс-мужа тем, что все деньги он тратит на младшего ребенка. Но для Подольской этот факт не стал оправданием.
«Я не феминистка, но я за справедливость. Я возмущена просто! Ну, все-таки он зарабатывающий человек. Как можно не давать денег на своего ребенка? Ты не должна просить!», – отметила артистка в своем YouTube-шоу «Ваша Наташа».
Напомним, ранее Айза показала своих подросших сыновей на Бали.