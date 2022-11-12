«Я возмущена просто!»: Подольская осудила Гуфа, который не платит алименты

Наталья Подольская

Наталья Подольская. Фото: соцсети

Исполнительница не понимает, почему артист не желает содержать своего несовершеннолетнего сына.

Певица Наталья Подольская не упустила шанс отчитать Гуфа за безответственное поведение в отношении его старшего сына Сэма.

Подольская узнала от бывшей жены Гуфа об уклонении исполнителя от уплаты алиментов. Наталья считает, Гуф обязан помогать наследнику.

«Дорогой и уважаемый Алексей, вы должны ежемесячно выплачивать 30 процентов от вашей зарплаты!», – обратилась Подольская.

Бывшая возлюбленная артиста Айза объяснила поведение экс-мужа тем, что все деньги он тратит на младшего ребенка. Но для Подольской этот факт не стал оправданием.

«Я не феминистка, но я за справедливость. Я возмущена просто! Ну, все-таки он зарабатывающий человек. Как можно не давать денег на своего ребенка? Ты не должна просить!», – отметила артистка в своем YouTube-шоу «Ваша Наташа».

Напомним, ранее Айза показала своих подросших сыновей на Бали.

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