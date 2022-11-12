«Между сценами в актерском вагончике»: звезда «СашиТани» вспомнила, как узнала о второй беременности

Исполнительница главной роли в сериале «СашаТаня» Алина Ланина призналась, что не планировала с мужем второго ребенка так рано.

Несмотря на неожиданный положительный тест, знаменитость обрадовалась будущему малышу.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

«Тест сделала между сценами в актерском вагончике на съемках в Питере. Положительный, как вы уже могли заметить. Тут же позвонила мужу. Так и узнали. Планировали годика через два, но уж как вышло. Очень неожиданно, но радостно», – процитировали артистку ural.kp.ru.