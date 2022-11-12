«Это ни о чем. Надо начинать с нуля»: почему карьера Лободы обречена на Западе, объяснил музыкальный критик

Светлана Лобода оказалась среди тех украинских звезд, которые успешно зарабатывали в России все последние годы, но весной сбежали из страны и начали осуждать. Коллеги по цеху осудили певицу за плевки в колодец, из которого она поилась. Однако, звезда нацелилась на карьеру в Европе и теперь всячески из кожи вон лезет, чтобы там заработать. Причем, выступает на русском языке со своим прежним репертуаром.

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Однако, вряд ли у нее получится стать суперстар в Европе и на Западе. В этом убежден музыкальный критик Кирилл Бабичев. Он объяснил, что украинке нужно начинать с нуля.

«Тот материал, который они пели в России, — совсем не европейский формат. Представьте себе, например, переведенные на английский песни Лободы «Твои глаза» или другие композиции — это ни о чем. Надо начинать с нуля», - высказался сайту РИА «Новости» Бабичев.

Кстати, не Лободой единой наполняется музыкальное пространство Европы и Запада. Туда пытается влезть Макс Барских, Вера Брежнева и другие беглецы.