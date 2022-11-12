«Разменяла четвертый десяток»: Алена Шишкова отмечает день рождения

Модель Алена Шишкова опубликовала в своем микроблоге кадр с тортом в руках. Таким способом знаменитость показала, как близкие ее поздравили после полуночи с 30-летием.
Алена в сером спортивном костюме, белой майке и пучком на голове позировала с шарами и тортом. На заднем плане красовался оранжевый пакет из ЦУМа.
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Блондинка намекнула, что ей исполнилось 30 лет. С юбилеем ее приехали поздравить близкие друзья. Алена не знала, что сразу после полуночи с сюрпризом к ней нагрянут гости.
Алена Шишкова в день рождения. Фото: соцсети
«Ну вот, разменяла четвертый десяток. Спасибо за такой неожиданный ночной сюрприз, ценю», – поблагодарила друзей Шишкова.
Напомним, ранее другая бывшая Тимати рассказала о своем первом гонораре. Бизнесвумен Анастасия Решетова радовалась первым заработанным 10 тысячам рублей.