Новости шоу-бизнеса: Пугачева пришла на концерт Зиверт, Шукшина растоптала Урганта, Самбурская рассказала об усыновлении

Пугачева пришла на концерт Зиверт
Алла Пугачева в Израиле не сидит дома, как в России. Она очень часто выходит в свет, и накануне вновь посетила концерт российской певицы. На этот раз в Тель-Авиве выступила Юлия Зиверт, и Примадонна почтила мероприятие своим присутствием. А после отвесила комплимент артистке. В ответ ее тоже «облизали». Как это было с Земфирой чуть раньше.
Алла Пугачева. Фото: соцсети
Самбурская рассказала про усыновление ребенка
Настасья Самбурская затронула очень личную тему – рождение детей. Артистка призналась, что уже готова к появлению наследника. И даже помышляет об усыновлении малыша. «Если у меня будут время и определенные жилищные условия, постоянные финансы, то почему это не сделать» - рассказала звезда.
Настасья Самбурская. Фото: Global Look Press
Кто позвал Коку замуж
Стало известно, кто сделал предложение Клаве Коке. Это – блогер с миллионной аудиторией Артур Кисловский. Он приехал к возлюбленной на Porsche, одарил розами и преподнес кольцо. Певица в раздумьях.
Энистон пожалела об упущенном материнстве
Звезда Голливуда Дженифер Энистон пожалела об упущенном материнстве. Ей 53 года, по акушерским меркам шансы на естественную беременность ничтожны, но она надеется. И призналась, что зря не заморозила яйцеклетку, когда это было еще возможно.
Дженнифер Энистон. Фото: Global Look Press
Шукшина растоптала Урганта
Мария Шукшина размазала Ивана Урганта за его позицию. Она считает, что ему не место на телевидении, ведь он так и не понял, что происходит, хотя выступает против. И запрещает ему возвращаться на Первый канал.
Мария Шукшина. Фото: Global Look Press