Новости шоу-бизнеса: Пугачева пришла на концерт Зиверт, Шукшина растоптала Урганта, Самбурская рассказала об усыновлении

Иван Ургант

Иван Ургант. Фото: Global Look Press

Главные события 11 ноября, которые прогремели в прессе.

Пугачева пришла на концерт Зиверт

Алла Пугачева в Израиле не сидит дома, как в России. Она очень часто выходит в свет, и накануне вновь посетила концерт российской певицы. На этот раз в Тель-Авиве выступила Юлия Зиверт, и Примадонна почтила мероприятие своим присутствием. А после отвесила комплимент артистке. В ответ ее тоже «облизали». Как это было с Земфирой чуть раньше.

Алла Пугачева. Фото: соцсети

Самбурская рассказала про усыновление ребенка

Настасья Самбурская затронула очень личную тему – рождение детей. Артистка призналась, что уже готова к появлению наследника. И даже помышляет об усыновлении малыша. «Если у меня будут время и определенные жилищные условия, постоянные финансы, то почему это не сделать» - рассказала звезда.

Настасья Самбурская. Фото: Global Look Press

Кто позвал Коку замуж

Стало известно, кто сделал предложение Клаве Коке. Это – блогер с миллионной аудиторией Артур Кисловский. Он приехал к возлюбленной на Porsche, одарил розами и преподнес кольцо. Певица в раздумьях.

Энистон пожалела об упущенном материнстве

Звезда Голливуда Дженифер Энистон пожалела об упущенном материнстве. Ей 53 года, по акушерским меркам шансы на естественную беременность ничтожны, но она надеется. И призналась, что зря не заморозила яйцеклетку, когда это было еще возможно.

Дженнифер Энистон. Фото: Global Look Press

Шукшина растоптала Урганта  

Мария Шукшина размазала Ивана Урганта за его позицию. Она считает, что ему не место на телевидении, ведь он так и не понял, что происходит, хотя выступает против. И запрещает ему возвращаться на Первый канал.

 

Мария Шукшина. Фото: Global Look Press

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