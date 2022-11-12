Новости шоу-бизнеса: Пугачева пришла на концерт Зиверт, Шукшина растоптала Урганта, Самбурская рассказала об усыновлении

Кто позвал Коку замуж

Стало известно, кто сделал предложение Клаве Коке. Это – блогер с миллионной аудиторией Артур Кисловский. Он приехал к возлюбленной на Porsche, одарил розами и преподнес кольцо. Певица в раздумьях.

Энистон пожалела об упущенном материнстве

Звезда Голливуда Дженифер Энистон пожалела об упущенном материнстве. Ей 53 года, по акушерским меркам шансы на естественную беременность ничтожны, но она надеется. И призналась, что зря не заморозила яйцеклетку, когда это было еще возможно.