Сделка века: скандалист Киркоров пошел на крайние меры ради Пугачевой

Филипп Киркоров и Алла Пугачева давно стали бывшими, и по сути их уже ничего не связывает. Тем не менее, экс-муж Примадонны с придыханием относиться к ней. И накануне совершил неожиданный поступок – заключил ради нее сделку.

Во время интервью с Аленой Жигаловой, ведущей шоу «Алена, блин!» на YouTube он попросил не писать гадости и оставить в покое «великую женщину, мать, бабушку», которая в этом году эмигрировала в Израиль.