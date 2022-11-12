Сделка века: скандалист Киркоров пошел на крайние меры ради Пугачевой

Филипп Киркоров и Алла Пугачева давно стали бывшими, и по сути их уже ничего не связывает. Тем не менее, экс-муж Примадонны с придыханием относиться к ней. И накануне совершил неожиданный поступок – заключил ради нее сделку.
Во время интервью с Аленой Жигаловой, ведущей шоу «Алена, блин!» на YouTube он попросил не писать гадости и оставить в покое «великую женщину, мать, бабушку», которая в этом году эмигрировала в Израиль.
«Давай баш на баш. Ты мне пообещаешь кое-что, а я тебе. Прекрати писать про Аллу. Прекрати писать вот это все, что вы там у себя пишете. Оставь певицу в покое!» - попросил Киркорову.
Взамен Жигалова взяла с Киркорова слово не устраивать скандалы, в которых он погряз в последние дни: то кого-то пошлет в одно место, то отхлещет букетом по лицу, то поругается и оскорбит.
«Ребята, все: мы заключили пари, теперь я, если откроется рот про Аллу Пугачеву только хорошее говорю. А за Филиппом Киркоровым следить буду — если кто-то его провоцирует, и он что-то сделает, все, я сразу ему пишу, и мы расторгаем нашу сделку. Так что теперь следим за базаром» , - приняла условия Жигалова.
Подписчики пообещали также следить за поведением скандалиста Киркорова. Учитывая его взрывной характер и любовь к эпатажу, ему явно будет трудно соблюдать условия договора.