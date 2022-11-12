Бюст выпрыгивает, платье оголяет интимное: Валя Карнавал в легком платьице оседлала жеребца

Звезда Интернета Валя Карнавал, урожденная Валентина Карнаухова, показала, как прошел ее 21-й день рождения. Красотка не ожидала, что ее бойфренд Саша Стоун приедет с поздравлениями верхом на скакуне. Знаменитость настолько опешила, что выскочила из дома во двор в чем была – легкое розовое платьице теперь будет сниться многим фанатам.

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Карнавал взобралась на коня, засветив себя во всей красе: откровенное декольте с драпировкой чуть прикрывало бюст, а короткое платье так и норовило задраться и оголить бедра. Но красавицу это не смутило: кадр она сделала черно-белым, чтобы снизить градус сексуальности.