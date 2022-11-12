«Похоже на начало анекдота»: в Сети обсуждают неожиданную израильскую тусовку звездных эмигрантов во главе с Пугачевой

Уехавшая из страны Алла Пугачева вновь дала повод для обсуждения своей персоны. В Израиле она оказалась в тусовке сбежавших звезд, чем спровоцировала волну хейта и недоумения в Сети. Люди не понимают, как несовместимые прежде артисты теперь общаются.

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На новом фото Примадонна оказалась в окружении Максима Виторгана, Семена Слепакова, Михаила Шаца*, рэпера Noize, Сони Таюрской и Ильи Прусикина. У них явно – не случайная встреча: компания сидит за накрытым столом, с бокалами, в которых отнюдь не вода. Подписчики поспешили выразить свое мнение об увиденном.

«Норм у кого-то корпоратив», «Похоже на начало анекдота», «Новогодний огонек» записываете?», «В жизни бы не подумал, что всех этих людей можно будет увидеть на одном фото», «Друзья по несчастью», «Сбитые летчики пиарятся», «Оставайтесь там. Вам идет!», «Мумия с верными подданными, раньше хоронили царей со слугами, здесь видимо тоже прощание в добрый путь», «Плачевное зрелище. Никому не нужные персонажи», «А чего такие грустные? Шекели кончаются?», «Омерзительная «семерка» во всей красе!», «Предатели в одной куче», - поражаются пользователи соцсети в аккаунте Михаила Шаца*.

Ранее Пугачева удивила своим появлением на концерте Земфиры. Некогда та Примадонну за певицу не считала, а сейчас звезды обменялись любезностями, смачно «облизав» друг друга.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента