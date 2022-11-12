Ножки-спички: постаревшая Орбакайте показала свою худобу в кожаных лосинах

Здесь у Орбакайте несколько телевизионных проектов, также она является актрисой театра «Современник», а также регулярно гастролирует по стране. Очередной приезд в Россию для дочки Пугачевой вновь оказался насыщенным: озвучка фильма, репетиция в зале, концерты.

В промежутке между делами Орбакайте показала, как сейчас выглядит. Она позировала себе в лифте, засветив исхудавшие ноги-спички в кожаных лосинах. А чуть ранее она крупным планом засветила, как постарело ее лицо: отеки, бугры и морщины не пощадили даже звезду такой величины.