Ножки-спички: постаревшая Орбакайте показала свою худобу в кожаных лосинах

51-летняя Кристина Орбакайте вновь внезапно объявилась в соцсетях. Артистка часто пропадает из поля зрения, вызывая подозрения у публики об отъезде из страны. Хотя удивительного в том, что дочка Пугачевой меняет Россию на США, нет – она давно живет в Нью-Йорке со своей семьей – мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией. И прилетает на родину, чтобы работать.
Здесь у Орбакайте несколько телевизионных проектов, также она является актрисой театра «Современник», а также регулярно гастролирует по стране. Очередной приезд в Россию для дочки Пугачевой вновь оказался насыщенным: озвучка фильма, репетиция в зале, концерты.
В промежутке между делами Орбакайте показала, как сейчас выглядит. Она позировала себе в лифте, засветив исхудавшие ноги-спички в кожаных лосинах. А чуть ранее она крупным планом засветила, как постарело ее лицо: отеки, бугры и морщины не пощадили даже звезду такой величины.
Кристина Орбакайте. Фото: соцсети