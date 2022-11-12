Опять срыв: Тодоренко с младенцем на руках стала крыть матом свою жизнь

День через день звезда устраивает истерики, и подписчики Тодоренко видят, что у нее не все в порядке. На этот раз звезда и вовсе выругалась матом, Написав «все з…», Регина опубликовала селфи с младенцем на руках, а на ее лице отражалось лишь отчаяние.

Психолог ранее высказался о состоянии Тодоренко. Регина, по мнению эксперта, столкнулась с выгоранием, и ей срочно нужен отдых. Но покой теледиве лишь снится: вряд ли она, как Даня Милохин, смогла бы взять и бросить «Ледниковый период», выбрав себя и свое здоровье.