Опять срыв: Тодоренко с младенцем на руках стала крыть матом свою жизнь

Регина Тодоренко после вторых родов, состоявшихся нынешним летом, совсем не отдохнула, а бросилась, как с места в карьер, в работу. Осенью прибавилась бешеная нагрузка в виде проекта «Ледниковый период», и поклонники стали замечать, что нервная система Регины не справляется.
День через день звезда устраивает истерики, и подписчики Тодоренко видят, что у нее не все в порядке. На этот раз звезда и вовсе выругалась матом, Написав «все з…», Регина опубликовала селфи с младенцем на руках, а на ее лице отражалось лишь отчаяние.
Психолог ранее высказался о состоянии Тодоренко. Регина, по мнению эксперта, столкнулась с выгоранием, и ей срочно нужен отдых. Но покой теледиве лишь снится: вряд ли она, как Даня Милохин, смогла бы взять и бросить «Ледниковый период», выбрав себя и свое здоровье.
Регина Тодоренко. Фото: соцсети