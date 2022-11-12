Еще один сбежавший: Виторган объявился в Израиле среди свиты Пугачевой

С весны из России поспешили уехать многие звезды. В числе первых оказались Алла Пугачева и Максим Галкин*. Теперь они живут в Израиле, который стал для них новой родиной – Примадонна даже получила гражданство. Туда же устремились и другие селебрити, которые теперь основали там нечто наподобие звездной русской диаспоры. И периодически встречаются все вместе, о чем простые люди узнают благодаря соцсетям.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

В числе беглецов оказался и Максим Виторган, бывший муж Ксении Собчак и отец ее единственного ребенка. Поговаривают, что именно благодаря ему журналистка получила израильский паспорт в этом году. Актер появился в свите Пугачевой, отметившись с ней и другими поселившимися на Святой Земле людьми: Семеном Слепаковым, Михаилом Шацем*, Иваном Алексеевым (Noize MС).

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента