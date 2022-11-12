Замена Нагиеву: стало известно, кто станет ведущим шоу «Голос. Дети»

Кадровые перестановки на проекте «Голос» продолжаются. Уход Дмитрия Нагиева из всех видов музыкального шоу на Первом канале шокировал телезрителей, ведь любимец публики был на посту ведущего 10 лет. В новом сезоне «Голоса. 60+» его заменила Лариса Гузеева, и эпатажную артистку так и не смогли принять. Теперь известно, кто будет на детском «Голосе» вместо Нагиева.

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Помощницей главного ведущего в новом сезоне «Голос. Дети» останется Агата Муцениеце. Она уже засветила закулисье процесса – работа кипит, съемки в самом разгаре. И, как сообщает aif.ru, место Нагиева на сцене займет Яна Чурикова, за плечами которой – множество крупных проектов.

В составе звездных наставников тоже изменения. Сбежавшую весной из страны Светлану Лободу заменила певица МакSим. Вместе с ней помогать юным дарованиям пробиваться на музыкальный Олимп будут рэпер Баста и Егор Крид.