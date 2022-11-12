«Какими ущербными они выглядят»: Лоза объяснил, почему Пушкину, Репину и Чайковскому не страшны украинские доски

Сносом памятника основательнице Одессы Екатерине II на Украине борьба Незалежной с собственной историей, похоже, только началась. На этот раз там «отменяют» классиков мировой литературы и науки. Бюсты Михаила Ломоносова, Александра Пушкина, Дмитрия Менделеева заколотили досками в киевском метро.

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Музыкант Юрий Лоза, узнав об этом, высказался в своем микроблоге в Telegram. Артист считает, что своими действиями активисты на Украине лишь обнажают собственную натуру. Запятнать имена великих деятелей или «отменить» их едва ли получится.

«Наивные. Ну разве можно какими-то жалкими досками закрыть Пушкина, Менделеева, Горького и Ломоносова? Неужели они думают, что, перестав исполнять Чайковского или Рахманинова, они смогут навредить произведениям этих великих композиторов?

Ну запретят они репродукции картин Репина или Сурикова, разве от этого сами полотна станут менее значимыми для мировой культуры? Неужели эти радетели за национальную украинскую идею не понимают, какими ущербными они выглядят?» - поражается Лоза.