Бугры на коже, как у мамы: лохматая Орбакайте поднесла камеру к лицу – морщины и отеки уже не скрыть

Певица Кристина Орбакайте, словно договорившись с мамой Аллой Пугачевой, тоже вышла на связь в Сети. Такой ее активности не было давно, и дочка Примадонны успела не только показать, как выглядит, но и продемонстрировать закулисье съемочного процесса. На озвучании сериала «Тест на беременность» артистка смогла засветить и секретные кадры фильма, и себя крупным планом.

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Наложенные при съемке фильтры не спасли Орбакайте от разоблачения. Звезда уж чересчур близко поднесла камеру, и все увидели бугры на коже, которые раньше обнаруживались у Аллы Пугачевой. Отечность и глубокая сетка морщин под глазами уже выдают возраст Орбакайте, как бы она его ни камуфлировала при помощи современных бьюти-достижений. Да и лохматая прическа на голове не добавила моложавости, вопреки мнению.