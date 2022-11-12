«Есть что-то от Кэрри Брэдшоу»: как теперь выглядит Ирина Нельсон из группы «Reflex» (фото)

Те, чья молодость пришлась на 2000-е годы, наверняка помнят группу «Reflex». Это был весьма популярный в то время музыкальный коллектив а-ля «Тату» - с двумя девушками, изображающими однополую любовь. Группа выпустила несколько хитов и завоевала множество отечественных музыкальных наград.
Многие бывшие поклонники группы наверняка не подозревают, что она существует до сих пор, и основной ее солисткой является Ирина Нельсон - блондинка, которая пела еще в первом составе группы в 1999 году.
В пятницу Ирина побывала на дне рождения МУЗ-ТВ в Государственном Кремлевском дворце. Сейчас певице 50 лет и выглядит она по-прежнему замечательно.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль»
Ирина Нельсон из группы «Reflex». Фото: Ольга Храбрых
На столь важное событие Ирина надела короткое черное платье с ярко-голубым шлейфом. Обсуждая ее фигуру, прическу и общий стиль, многие Интернет-пользователи заметили, что она чем-то напоминает сыгранную Сарой Джессикой Паркер журналистку Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе».