«Есть что-то от Кэрри Брэдшоу»: как теперь выглядит Ирина Нельсон из группы «Reflex» (фото)

Те, чья молодость пришлась на 2000-е годы, наверняка помнят группу «Reflex». Это был весьма популярный в то время музыкальный коллектив а-ля «Тату» - с двумя девушками, изображающими однополую любовь. Группа выпустила несколько хитов и завоевала множество отечественных музыкальных наград.

Многие бывшие поклонники группы наверняка не подозревают, что она существует до сих пор, и основной ее солисткой является Ирина Нельсон - блондинка, которая пела еще в первом составе группы в 1999 году.

В пятницу Ирина побывала на дне рождения МУЗ-ТВ в Государственном Кремлевском дворце. Сейчас певице 50 лет и выглядит она по-прежнему замечательно.

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