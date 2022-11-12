Еще чуть-чуть – и конфуз прямо на улице: Валя Карнавал показала, что бывает с бюстом, когда платье не по размеру

Блогер и певица Валентина Карнаухова, наиболее известная как Валя Карнавал, встретила свой новый год в кругу друзей и любимых. Любимице миллионов тинейджеров исполнился 21 год, и она получила неожиданный сюрприз от бойфренда, организовавшего ей прямо на улице настоящее рыцарское представление.

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Навстречу своему принцу на коне Карнавал выбежала в легком шелковом платьице, которое, судя по всему, оказалось ей мало в груди - будто из кукольного гардероба! Пышные достоинства блогерши так и норовили вывалиться наружу, и драпированное бюстье никак бы не оградило от конфуза.