«Открывать что-то новое в себе - это круто»: Юлия Михалкова показала подписчикам свою глабеллу

Актриса Юлия Михалкова в пятницу удивила своих подписчиков. На этот раз не откровенными фотографиями, а интересными вопросами. Она предложила им угадать, какая часть человеческого лица называется «глабелла».

Любопытным фанатам звезда «Уральских пельменей» предложила четыре варианта ответов: промежуток между бровями, промежуток между носом и верхней губой, ямка на подбородке и кончик носа. Правильным был первый вариант.

«И помните, открывать что-то новое в себе каждый день - это круто», - заявила Юлия.

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