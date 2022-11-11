«Открывать что-то новое в себе - это круто»: Юлия Михалкова показала подписчикам свою глабеллу

Юлия Михалкова

Юлия Михалкова. Фото: соцсети

Звезда «Уральских пельменей» решила поиграть в игру на знание частей тела.

Актриса Юлия Михалкова в пятницу удивила своих подписчиков. На этот раз не откровенными фотографиями, а интересными вопросами. Она предложила им угадать, какая часть человеческого лица называется «глабелла».

Любопытным фанатам звезда «Уральских пельменей» предложила четыре варианта ответов: промежуток между бровями, промежуток между носом и верхней губой, ямка на подбородке и кончик носа. Правильным был первый вариант.  

«И помните, открывать что-то новое в себе каждый день - это круто», - заявила Юлия.

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Напомним, некоторое время назад Михалкова поделилась с подписчиками интересными снимками, на которых она красуется в светлых джинсах, кожаной куртке и сапогах-трубах. Многим новый модный look звезды показался слишком откровенным.

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