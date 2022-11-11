«Водитель бульдозера в женском белье»: дочь Шукшиной высмеяли за видео в пикантном боди

За последние пару лет дочь Марии Шукшиной Анна Трегубенко изменилась до неузнаваемости. Хрупкая девушка активно занялась спортом и нарастила мышечную массу.
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Наследница актрисы обожает свои новые формы и не упускает случая похвастаться ими перед поклонниками в соцсети. В новом видео она продемонстрировала их во всей красе, надев черное кружевное боди, бейсболку и сапоги на каблуках.
Анна игриво покрутилась перед камерой, со всех сторон показав рельефную фигуру.
«Всем нескучных выходных», — пожелала она.
Комментируя ролик, фолловеры разошлись во мнениях. Одних — восхитило тело дочки Шукшиной, а другие — раскритиковали его.
«Восхищаюсь вами! Такой результат за короткий срок. Вот это сила воли»; «Ужасно смотрится! Как водитель будьдозера в женском белье»; «Это уже перебор», — написали пользователи.