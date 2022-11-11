Виктория Боня привезла свою красавицу-маму посмотреть Париж (фото)

Модель, блогер и бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня на днях рассказала подписчикам о том, сколько денег ей нужно для комфортной жизни. Она упомянула, что ей важно не только обеспечивать себя с дочкой, но также иметь возможность радовать свою маму.
Недавно она подарила мамочке новую машину, а теперь вместе с ней отправилась в Париж.
«Я в Париже, в одном из своих любимых городов. Пара часов, и совершенно другая картинка перед глазами. Все такая же прекрасная, но другая. И за это я люблю путешествия, ведь за несколько часов ты можешь перенестись в другой мир, с другими людьми, природой, погодой, временем», - написала Виктория.
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Виктория Боня со своей мамой. Фото: соцсети
На фотографии, которую модель опубликовала на своей странице, они с мамой стоят на фоне Эйфелевой башни.
«Наверное, ничто так круто не расширяет кругозор и не меняет мышление, как путешествия. Иногда, чтобы решить проблему, достаточно просто отправиться в путешествие, и сразу начинаешь думать по-другому и смотришь на все с другой стороны».