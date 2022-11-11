Виктория Боня привезла свою красавицу-маму посмотреть Париж (фото)

Модель, блогер и бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня на днях рассказала подписчикам о том, сколько денег ей нужно для комфортной жизни. Она упомянула, что ей важно не только обеспечивать себя с дочкой, но также иметь возможность радовать свою маму.

Недавно она подарила мамочке новую машину, а теперь вместе с ней отправилась в Париж.

«Я в Париже, в одном из своих любимых городов. Пара часов, и совершенно другая картинка перед глазами. Все такая же прекрасная, но другая. И за это я люблю путешествия, ведь за несколько часов ты можешь перенестись в другой мир, с другими людьми, природой, погодой, временем», - написала Виктория.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль»