«У меня воруют все до рубля!»: создательница хита Успенской обвинила ее в воровстве

Наталья Лапина долгое время публично скандалит с Любовь Успенской. По словам создательницы хита «По полюшку», певица не выплачивает ей авторские отчисления.
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Звезда советского кино уверена, что должна получать огромные деньги за произведение, в честь которого певица назвала свой тур и во всю гастролирует.
Какие деньги ей полагаются, она знает не понаслышке. В свое время Лапина писала песни для голливудских фильмов с Хью Грантом. Также она создавала хиты российским музыкантам.
Например, за одно исполнение на стадионе песни Григорием Лепсом ей перечислили 116 тысяч рублей.
«Если это большой хит, который скачивает вся страна, автор получает миллионы. Но у меня воруют за "По полюшку" все до рубля! Люба дала сотни концертов, но ни за один концерт я ничего не получила. Мой счет в банке — в минусе», — рассказала Лапина PROZVEZD.