«У меня воруют все до рубля!»: создательница хита Успенской обвинила ее в воровстве

Наталья Лапина долгое время публично скандалит с Любовь Успенской. По словам создательницы хита «По полюшку», певица не выплачивает ей авторские отчисления.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Звезда советского кино уверена, что должна получать огромные деньги за произведение, в честь которого певица назвала свой тур и во всю гастролирует.

Какие деньги ей полагаются, она знает не понаслышке. В свое время Лапина писала песни для голливудских фильмов с Хью Грантом. Также она создавала хиты российским музыкантам.

Например, за одно исполнение на стадионе песни Григорием Лепсом ей перечислили 116 тысяч рублей.