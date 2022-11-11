Все моложе и моложе! Долина щегольнула в черных ботфортах и белом мини-платье

В пятницу, 11 ноября, музыкальный канал «МУЗ-ТВ» отмечает свой 26-й день рождения. В честь праздника был организован большой концерт в Кремлевском дворце с участием многих артистов.

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В числе прочих звезд поздравить телеканал прибыла Лариса Долина. 67-летняя певица блистала на мероприятии в черных ботфортах и миниатюрном белоснежном платье-пиджаке. Образ дополнили вечерний макияж и прическа из высокого хвоста.