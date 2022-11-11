«Подсунула левый американский паспорт»: Успенскую обвинили в махинациях

Наталья Лапина долгое время публично скандалит с Любовью Успенской. По словам создательницы хита «По полюшку», певица не выплачивает ей авторские отчисления за произведение.
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Звезда советского кино заверила, что артистка лишь однажды предоставила ей документ на единоразовое исполнение композиции в шоу «Первого канала». Та ситуация крайне удивила Лапину.
«Я поняла, что Успенская указала в той бумажке данные левого американского паспорта. Мы с юристом сегодня пойдем в налоговую США, чтобы ее привлекли к ответственности за махинации. Почему она, подсовывая левый американский паспорт, не платит налоги в США?» — возмутилась Наталья.
Лапина подчеркнула, что Успенская не пытается уладить ситуацию, а только засыпает ее угрозами и оскорблениями.
По материалам PROZVEZD.