Раки, музей космонавтики и Жигулевские горы: чем удивили ведущих трэвел-шоу «Поехали!» Самара и Тольятти

Список российских городов, в которых довелось побывать ведущим трэвел-шоу «Поехали!» Марии Осадник и Евгению Покровскому, пополнился двумя красивыми городами на Волге. Это Самара и Тольятти.

В Тольятти Мария и Евгений оценили высоту Жигулевских гор и прокатились на легендарной ВАЗ-2101. Про эту гоночную «копейку» действительно можно сказать: машина с историей, ведь она принимала участие в чемпионате Европы в 1971 году и завоевала там второе место.

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