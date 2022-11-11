Раки, музей космонавтики и Жигулевские горы: чем удивили ведущих трэвел-шоу «Поехали!» Самара и Тольятти

Список российских городов, в которых довелось побывать ведущим трэвел-шоу «Поехали!» Марии Осадник и Евгению Покровскому, пополнился двумя красивыми городами на Волге. Это Самара и Тольятти.
В Тольятти Мария и Евгений оценили высоту Жигулевских гор и прокатились на легендарной ВАЗ-2101. Про эту гоночную «копейку» действительно можно сказать: машина с историей, ведь она принимала участие в чемпионате Европы в 1971 году и завоевала там второе место.
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Ведущие трэвел-шоу полетали над Самарой на самолете. Фото: Первый канал
Приехав в Самару, ведущие Первого канала попробовали знаменитых самарских раков, а затем измерили шагами площадь Куйбышева — самую большую площадь в Европе.
«Еще мы посетили Музей космонавтики и самое интересное — полетали над Самарой на самолете-амфибии!» — рассказала Мария Осадник, у которой осталось множество прекрасных впечатлений от съемок этого выпуска.
Увидеть новый выпуск трэвел-шоу «Поехали!» можно уже в эту субботу. Не забудьте включить Первый канал в 11:10 по московскому времени!
В музее космонавтики тоже можно увидеть много интересного. Фото: Первый канал