Просто бомба! Гагарина блистала на концерте «Муз-ТВ» в крошечном платье с корсетом

В пятницу, 11 ноября, музыкальный канал «Муз-ТВ» отмечает свой 26-й день рождения. В честь праздника был организован большой концерт в Кремлевском дворце с участием многих артистов.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Одной из гостий мероприятия стала Полина Гагарина. Для выхода в свет певица выбрала экстремально короткое платье с тугим корсетом. Она аккуратно уложила волосы мягкими волнами и дополнила образ чокером.
Полина Гагарина. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Давид Манукян (Дава) появился перед журналистами в темном костюме оверсайз и белоснежной футболке. Блогер отметил, что, как и всегда, тщательно продумал свой образ вместе с командой стилистов.
Давид Манукян. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro