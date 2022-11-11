Просто бомба! Гагарина блистала на концерте «Муз-ТВ» в крошечном платье с корсетом

В пятницу, 11 ноября, музыкальный канал «Муз-ТВ» отмечает свой 26-й день рождения. В честь праздника был организован большой концерт в Кремлевском дворце с участием многих артистов.

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Одной из гостий мероприятия стала Полина Гагарина. Для выхода в свет певица выбрала экстремально короткое платье с тугим корсетом. Она аккуратно уложила волосы мягкими волнами и дополнила образ чокером.