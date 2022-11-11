«Никакого праздника»: Алена Водонаева показала грудь, едва прикрытую мини-бикини

Телеведущая, модель и бывшая участница проекта «Дом-2» Алена Водонаева поделилась с подписчиками пикантным фото. На нем звезда сидит на пляжном лежаке под зонтиком в черном мини-бикини. В глазах ее — бесконечная грусть.

«Никакого праздника», — написала девушка под снимком.

Поклонники Алены тут же начали рассматривать ее грудь на снимке, пытаясь понять, может ли она быть натуральной. Все отметили, насколько хорошо Водонаева умеет выбирать позы для фото.

«У всех такие фотки смотрятся вульгарными а у тебя эстетично и красиво», — сделала комплимент одна из подписчиц.

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