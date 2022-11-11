«Влюбленная парочка»: Прилучный и Брутян побывали на премьере сериала в Москве

После громкой звездной свадьбы девушка стала часто делиться подробностями личной жизни.

Так, актриса рассказала о любви Прилучного к экстремальным увлечениям. Супруги отправились вместе в тир. Девушка также призналась, что ей страшно стоять рядом со своим мужчиной, когда он стреляет по мишени.

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