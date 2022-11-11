«Влюбленная парочка»: Прилучный и Брутян побывали на премьере сериала в Москве

В электротеатре «Художественный» состоялась презентация финальных серий второго сезона проекта «Игра на выживание» режиссера Карена Оганесяна. Среди гостей оказались Зепюр Брутян и Павел Прилучный. Влюбленный артист поделился кадрами с молодой женой в соцсетях.
«Побывали вчера на показе заключительных серий второго сезона «Игры на выживание». Не все же на свои премьеры ходить» - подписал публикацию звезда.
Влюбленная пара на премьере сериала. Фото: соцсети
До этого Брутян поделилась своими эмоциями от мероприятия. Она опубликовала видео, на котором ее муж общается с журналистами. Брутян сопроводила ролик строчками из песни Люси Чеботиной «Плакал Голливуд».
После громкой звездной свадьбы девушка стала часто делиться подробностями личной жизни.
Так, актриса рассказала о любви Прилучного к экстремальным увлечениям. Супруги отправились вместе в тир. Девушка также призналась, что ей страшно стоять рядом со своим мужчиной, когда он стреляет по мишени.
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