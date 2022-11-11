«Меня ждут 35 чемоданов и куча коробок»: Бузова переезжает в новую квартиру

Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Поющая ведущая наконец закончила ремонт своего гнездышка.

В пятницу, 11 ноября, музыкальный канал Муз-ТВ отмечает свой 26-й день рождения. В честь праздника был организован большой концерт в Кремлевском дворце с участием многих артистов.

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Одной из гостий мероприятия стала Ольга Бузова. Поющая ведущая появилась перед журналистами в алом платье с укороченной пышной юбкой и длинным шлейфом. 

Она собрала волосы в высокий хвост, дополнив образ изящными босоножками и массивными серебристыми серьгами.

Общаясь с корреспондентом портала Teleprogramma.pro, Ольга поделилась радостной новостью. Оказалось, теледива наконец закончила ремонт в своей московской квартире и готовится к переезду.

«Я переезжаю в свою квартиру. Сегодня, в зеркальную дату, буду в ней ночевать. Меня ждут куча коробок и 35 чемоданов. А еще я, знаете, люблю такие клетчатые сумки», — поделилась звезда. 

Ольга Бузова. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro

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