«Меня ждут 35 чемоданов и куча коробок»: Бузова переезжает в новую квартиру

В пятницу, 11 ноября, музыкальный канал Муз-ТВ отмечает свой 26-й день рождения. В честь праздника был организован большой концерт в Кремлевском дворце с участием многих артистов.

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Одной из гостий мероприятия стала Ольга Бузова. Поющая ведущая появилась перед журналистами в алом платье с укороченной пышной юбкой и длинным шлейфом.

Она собрала волосы в высокий хвост, дополнив образ изящными босоножками и массивными серебристыми серьгами.