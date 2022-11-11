«Организовывала концерты на лавочке»: Анна Asti вспомнила, как мечтала стать звездой

В пятницу, 11 ноября, музыкальный канал «Муз-ТВ» отмечает свой 26-й день рождения. В честь праздника был организован большой концерт в Кремлевском дворце с участием многих артистов.
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В числе прочих звезд на нем появилась Анна Asti. Певица предстала перед журналистами в темных очках и длинном серебристом плаще. Она небрежно распустила светлые волосы, отказавшись от сложных причесок и локонов.
Беседуя с корреспондентом сайта Teleprogramma.pro, Анна вспомнила, как в раннем детстве мечтала стать звездой и с удовольствием пела перед родными.
«Лет в шесть организовывала концерты на лавочке, пела «Ветер с моря дул». Мечтала попасть на сцену», — поделилась артистка.
Сейчас Asti выступает перед огромными стадионами и по праву считается одной из самых популярных российских певиц. Члены семьи радуются ее успеху.
«Бабушка каждый раз плакала, когда слушала меня по радио», — рассказала Анна.
Анна Asti. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro