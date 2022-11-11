«Начала душить»: на Юлию Гаврилину напала змея во время шоу «Звезды в Африке»

Близится финал реалити-шоу «Звезды в Африке. Битва сезонов». В проекте осталось всего девять участников. Все герои стараются проявить себя на полную мощность и показать другим членам команды свою важность и значимость. В борьбе за выживание одна из участниц шоу Юлия Гаврилина столкнулась со своим главным страхом.

Звездной блогерше пришлось пройти испытание со змеями, чтобы добыть еду для себя и соплеменников. Гаврилина очень боится пресмыкающихся. На испытании змея обвила шею красотки и начала душить, пока девушка задыхалась от слез. Соплеменники участницы, как могли, поддерживали ее, но только на расстоянии, пишет «Vokrug.TV».

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