«Начала душить»: на Юлию Гаврилину напала змея во время шоу «Звезды в Африке»

Близится финал реалити-шоу «Звезды в Африке. Битва сезонов». В проекте осталось всего девять участников. Все герои стараются проявить себя на полную мощность и показать другим членам команды свою важность и значимость. В борьбе за выживание одна из участниц шоу Юлия Гаврилина столкнулась со своим главным страхом.
Звездной блогерше пришлось пройти испытание со змеями, чтобы добыть еду для себя и соплеменников. Гаврилина очень боится пресмыкающихся. На испытании змея обвила шею красотки и начала душить, пока девушка задыхалась от слез. Соплеменники участницы, как могли, поддерживали ее, но только на расстоянии, пишет «Vokrug.TV».
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Кто покинет популярное реалити-шоу на выживание и какую тайну раскроет перед уходом, узнаем в это воскресенье, 13 ноября, в 19:30 на телеканале ТНТ.
Певица и блогерша участвует уже во втором сезоне шоу. То есть, девушка она опытная. Но даже при этом, ей трудно справляться со сложными условиями Африки. Ранее в СМИ попали отрывки из будущего выпуска шоу, в котором Гаврилина жалуется на то, что едва справляется с постоянным чувством голода.