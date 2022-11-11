С улыбкой и весь в серебре: Киркоров впервые вышел в свет после череды скандалов

Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

Поп-король посетил концерт в честь дня рождения «Муз-ТВ».

В пятницу, 11 ноября, музыкальный канал «Муз-ТВ» отмечает свой 26-ой день рождения. В честь праздника был организован большой концерт в Кремлевском дворце с участием многих артистов.

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В числе гостей мероприятия оказался Филипп Киркоров. Поп-король появился перед журналистами в приподнятом настроении, однако общаться с прессой не стал. 

Для выхода в свет артист выбрал сверкающий серебристый пиджак, очки и массивное украшение одного из своих любимых брендов — Louis Vuitton.

Филипп Киркоров. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro

Напомним, последние недели вокруг Киркорова бушевали скандалы. Сначала поп-король публично оскорбил со сцены певицу Наргиз Закирову, назвав «уродиной», а затем сцепился с Викторией Боней, раскритиковавшей его поступок.

Вишенкой на торте стал инцидент с избиением охранника букетом роз. Филипп Бедросович разозлился на сотрудника из-за того, что он не пропустил к нему поклонников.

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