С улыбкой и весь в серебре: Киркоров впервые вышел в свет после череды скандалов

В пятницу, 11 ноября, музыкальный канал «Муз-ТВ» отмечает свой 26-ой день рождения. В честь праздника был организован большой концерт в Кремлевском дворце с участием многих артистов.

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В числе гостей мероприятия оказался Филипп Киркоров. Поп-король появился перед журналистами в приподнятом настроении, однако общаться с прессой не стал.

Для выхода в свет артист выбрал сверкающий серебристый пиджак, очки и массивное украшение одного из своих любимых брендов — Louis Vuitton.