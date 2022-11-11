«Однажды в… Тель-Авиве»: Михаил Шац* опубликовал фото с Пугачевой и другими российскими звездами

Телеведущий Михаил Шац* 11 ноября опубликовал в соцсети снимок из Тель-Авива, на котором он запечатлен в компании российских знаменитостей. Похоже, что звезды собрались в ресторане. Вместе с Михаилом там находились Алла Пугачева, Максим Виторган, Семен Слепаков, Иван Алексеев (Noize MC), а также Софья Таюрская и Илья Прусикин из группы Little Big.
«Во-первых, это красиво. Во-вторых, неожиданно, в-третьих - приятно», - написал телеведущий под фото.
Похожее фото можно увидеть и на странице Алексеева.
«Приехал на Телявивщину вклеить канадскую визу перед туром. Шел повидаться с Little Big и попал за такой вот стол. Была гитара с собой, в чехле не залежалась», - рассказал Иван.
Он похвастался тем, что Таюрская прочитала его рэп, а Пугачева сказала, что она и Окуджаву с Высоцким застала, и его (Алексеева).
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Российские артисты встретились в Тель-Авиве. Фото: соцсети
В комментариях под снимком кто-то удивлялся тому, какая странная компания собралась в Израиле, а кто-то подшучивал над собравшимися артистами.
«В жизни бы не подумал что всех этих людей можно будет увидеть на одном фото», - признался один из подписчиков Шаца.
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