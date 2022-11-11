«Буквально вырвала у нее песню»: как Успенская обставила Аллегрову

Сейчас звезда советского кино Наталья Лапина редко снимается в фильмах, зато активно пишет песни. Одну из своих композиций, «По полюшку», артистка отдала Любови Успенской.
По словам Лапиной, певица буквально умоляла ее сделать это.
«Изначально эта песня очень понравилась Ире Аллегровой. Но тут подключилась Люба. Она буквально вырвала эту песню из рук Аллегровой. "Этот хит поможет мне вернуть мою дочь Таню!" — сказала она мне, и я ей поверила. Отказала Аллегровой», — поделилась Наталья.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Лапина рассчитывала получить крупные авторские отчисление, однако Успенская отказалась платить ей. По мнению поэтессы, сейчас певица зарабатывает на композиции огромные деньги, но не желает делиться.
«Когда песня стала хитом, я должна была получать за нее авторские отчисления. Изначально сказала Любе, что авторские права никому не передаю — это мой хлеб», — рассказала артистка PROZVEZD.