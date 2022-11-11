«Столько лет молчала!»: уехавшая в США внучка Ротару смело заговорила по-русски

Единственная внучка Софии Ротару Соня Евдокименко последние годы жила на две страны. Одну часть времени девушка проводила в Великобритании, а вторую — на Украине.
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На днях звездная наследница улетела в США. Она призналась, что не была там около четырех лет. Соня весело проводит время в Америке, развлекая себя шоппингом и изучением местных достопримечательностей.
Красотка не забывает о поклонниках в соцсетях и делится с ними эмоциями от поездки. Правда, если обычно она общается на английском языке, то сейчас неожиданно заговорила по-русски.
Соня рассказала, как легко выучить иностранный язык.
«Начните с ежедневной практики. Запишитесь на групповые уроки. Каждый день смотрите мультфильмы на языке, который хотите выучить», — процитировал девушку МК.
За неожиданный переход на русский внучку Ротару раскритиковали некоторые пользователи.
«Столько лет молчала, а теперь с чего так заговорила? Бессовестная, в такое тяжелое время для родной страны», «Не ожидала от тебя», «Ее надо оштрафовать», — высказались они.