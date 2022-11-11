«Никто больше не нужен»: Наталья Фриске рассказала, что ей нравится быть матерью-одиночкой

Певица Наталья Фриске воспитывает маленькую дочку по имени Луна. Артистка часто делится со своими подписчиками в соцсетях секретами материнства про будни материнства. Также Фриске затрагивает личные темы.

Накануне звезда разместила новое фото со своей малышкой. В подписи к снимку она гордо написала, что наслаждается моментами, проведенными вместе с Луной.

«И никто нам больше не нужен», — поделилась откровениями Наталья.

Ранее она рассказывала своим поклонникам, что сейчас все свое время посвящает девочке и не собирается проявлять заботу еще о ком-либо.

Отец малышки — стилист Александр Титов. На момент рождения Луны пара уже рассталась. В шоу «Секрет на миллион» Фриске призналась, что с самого начала не планировала создавать семью с папой дочери. Однако она решила рискнуть и попробовала пожить с ним.