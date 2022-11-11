«Никто больше не нужен»: Наталья Фриске рассказала, что ей нравится быть матерью-одиночкой

Певица Наталья Фриске воспитывает маленькую дочку по имени Луна. Артистка часто делится со своими подписчиками в соцсетях секретами материнства про будни материнства. Также Фриске затрагивает личные темы.
Накануне звезда разместила новое фото со своей малышкой. В подписи к снимку она гордо написала, что наслаждается моментами, проведенными вместе с Луной.
«И никто нам больше не нужен», — поделилась откровениями Наталья.
Ранее она рассказывала своим поклонникам, что сейчас все свое время посвящает девочке и не собирается проявлять заботу еще о ком-либо.
Отец малышки — стилист Александр Титов. На момент рождения Луны пара уже рассталась. В шоу «Секрет на миллион» Фриске призналась, что с самого начала не планировала создавать семью с папой дочери. Однако она решила рискнуть и попробовала пожить с ним.
Наталья Фриске и ее дочка. Фото: соцсети
Первое время все было действительно хорошо, как призналась сама артистка. Александр ухаживал за ней. Однако со временем быт разрушил их отношения. Между парой со временем стали возникать конфликты. Мужчина доводил беременную Наталью до истерик и нервных срывов.
Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
В конце концов, Наталья испугалась и приняла решение расстаться с партнером, чтобы не навредить будущему ребенку. Наталья рассказала, что лучше будет воспитывать ребенка одна, чем растить дочь в негативной атмосфере.